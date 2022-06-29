Новый жилой квартал «Равновесие» возведут в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) реализуют инвестпроект по строительству нового жилого квартала «Равновесие». Об этом сообщает республиканский минэкономразвития.

Площадь выбранного участка составляет более 21 га. На территории возведут жилые дома, объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Как уточняет ИА «Карелinform», начать строительство планируется уже в 2022 году, а завершить — в 2027-м. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд рублей.

По данным минэкономразвития, в квартале построят 80,9 тыс. кв. м жилья и детский сад на 280 мест. Также предусмотрено создание отдельной пешеходной зоны, вдоль которой разместятся коммерческие помещения, места отдыха и детская площадка.

Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Карелии, ПАО Сбербанк и ООО «Специализированный застройщик «Равновесие».