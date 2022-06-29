Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Омске

Четыре человека получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей в Омске. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла около полуночи 28 июня в Левобережном районе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Audi Q7 при движении со стороны улицы Заозерной по улице Степанца врезался в стоящие автомобили Nissan, Toyota, Ford и Datsun. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

22-летний водитель автомобиля Ford и его 22-летняя пассажирка, 27-летняя пассажирка машины Datsun и 24-летняя пассажирка Toyota обратились за медицинской помощью.

В Уфе микроавтобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, после чего автобус отбросило на троих пешеходов. Восемь человек, в числе которых водитель и три пассажира одной из легковушек, получили травмы.