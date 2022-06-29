Высокий класс пожарной опасности прогнозируют в Оренбургской области

Четвертый (высокий) класс пожарной опасности объявлен на семи территориях Оренбургской области. Жителей региона просят воздержаться от посещения лесов.

Природные пожары могут возникнуть в Оренбурге, Орске, Оренбургском, Беляевском, Бузулукском районах, а также в Кувандыкском и Сорочинском городских округах. Об этом пишет 56orb.ru. Действует оранжевый уровень погодной опасности.

МЧС просит жителей Оренбуржья не сжигать мусор и сухую траву, а также по возможности не посещать лесные территории.

27 июня режим чрезвычайной ситуации ввели в Томпонском районе Якутии в связи с лесными пожарами. К ликвидации возгораний привлекают силы и средства в рамках межрегионального маневрирования.