Мужчина пострадал в тройном ДТП около ТРЦ «Круиз» в Рязани
В Рязани в результате массового столкновения автомобилей возле ТРЦ «Круиз» пострадал 31-летний мужчина. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Авария произошла поздно вечером во вторник, 28 июня, около дома № 2 по Солотчинскому шоссе. По предварительной информации, 31-летний горожанин за рулем «Лады Калина» при повороте налево не уступил дорогу другой «Ладе Калина» и врезался в нее и иномарку Subaru Forester.
В результате столкновения 31-летний автомобилист получил различные травмы, пишет 62INFO.ru. Ему была оказана медпомощь.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
20 июня около дома № 21 по Московскому шоссе в Рязани иномарка сбила велосипедиста. Инцидент произошел на парковке у торгово-развлекательного центра.