Под Волгоградом задержаны члены экстремистской организации

В Волгоградской области задержали местных жителей, которых подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти. Об этом в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе регионального главка ФСБ.

По информации ведомства, задержанные состояли в экстремистской организации.

«Члены данной организации на своих собраниях обсуждают вопросы и подготовку к насильственному захвату власти с применением огнестрельного оружия и легковоспламеняющихся смесей», — сказали в ведомстве.

Под удар могли попасть силовики, военные, транспорт и объекты социальной инфраструктуры.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 и 2 ст. 282 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Силовики разыскивают других членов группировки.

Ранее в июне сотрудники управления ФСБ по Владимирской области задержали местного жителя, готовившего теракт на несанкционированном антиправительственном митинге. По данным спецслужбы, подозреваемый вел противозаконную деятельность «на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ». Мужчина изготовил средства инициирования взрывчатки и несколько единиц огнестрельного оружия, которые планировал применить в отношении представителей органов власти в ходе митинга.

В этом месяце также сообщалось, что ФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах России. Всего было изъято 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также прекращена деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.