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Слова Путина о передаче «Искандер-М» Минску насторожили Пентагон

Hill: слова Путина о передаче Минску комплексов «Искандер-М» вызвали тревогу в Пентагоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заявление президента России Владимира Путина о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М» насторожило Пентагон. Об этом сообщила обозреватель The Hill Эллен Митчелл.

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По ее словам, обещание российского лидера про ракетные системы для Минска расценивается США как «бесцеремонное» и «безответственное» заявление. Подобная фраза «разозлила» минобороны США.

«Конечно, каждый раз, когда кто-то использует слово «ядерный», у вас возникают опасения», — приводятся слова представителя министерства обороны.

Митчелл отметила, что одно слово «ядерный» в высказывании Путина про «Искандер-М» вызвало опасения в Пентагоне.

25 июня Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что в течение ближайших месяцев Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М».

Ранее, 19 июня, Лукашенко заявил о том, что Минск купил у Москвы «нужное количество» зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и «Искандер» для вооружения белорусской армии. Он отметил, что это оружие может нанести колоссальный ущерб противнику.

В феврале глава Белоруссии заявлял, что страна заинтересована в получении одного-двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400, а также оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

ОТРК «Искандер» — это высокоточное оружие, дальность стрельбы которого доходит до 500 км. Боевая часть ракеты «Искандера» может уничтожить почти любую цель — командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения, разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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