Ремонт улицы Высоцкого в Томске намерены завершить в 2023 году

В Томске завершить ремонт улицы Высоцкого планируется в 2023 году, поскольку «Томскводоканал» должен обновить на участке коммуникации. Об этом РИА «Томск» рассказал заммэра Вячеслав Черноус.

В 2022 году в список объектов, ремонтируемых по нацпроекту БКАД, попали 11 улиц, в том числе улица Высоцкого. Однако подрядчик выполнит работы только на участке от пересечения с улицей Ивановского до поворота на спортшколу «Кедр». На оставшемся отрезке до Иркутского тракта в этом году возможен только ямочный ремонт.

«Улица Высоцкого у нас ремонтируется только до «Кедра». В следующем году «Томскводоканал» (после работ на коммуникациях) будет делать участок от «Кедра» до Иркутского тракта», — объяснил заммэра.

По данным на 29 июня, готовность участка от пересечения с улицей Ивановского до поворота на спортшколу составляет 98%. Подрядчик полностью уложил асфальт, обустроил новой плиткой и бордюрным камнем остановки. Разметку нанесут, как только позволят погодные условия.