Прокладку подземных коммуникаций завершили в Псково-Печерском монастыре

На подворье Псково-Печерского монастыря завершены работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Сейчас подрядчик занимается устройством кровли на Архиерейском доме. Здание было возведено в 1881 году и является памятником регионального значения. Проект обновления также включает ремонтно-реставрационные работы.

«Проект реставрации Архиерейского дома удостоен высокой награды V Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2022» как «Лучший объект сохранения и развития». Проект стал лауреатом 1-й премии (золотой диплом)», — рассказали в АНО «Возрождение».

Также работы ведутся на объекте «Надвратный корпус». Там началось строительство железобетонных перекрытий. Строение тоже является памятником регионального значения, его построили в 1906 году.

17 июня сообщалось, что в Пскове завершились комплексные научные исследования в соборе Рождества Богородицы XIV века в Снетогорском монастыре. Реставраторам удалось выполнить пробные раскрытия живописи, находящейся под побелкой.