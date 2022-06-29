Пищеблоки четырех школ отремонтируют в одном из районов Татарстана

В Менделеевском районе Татарстана до конца лета капитально отремонтируют пищеблоки четырех школ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в районной администрации.

Работы пройдут в Бизякинской, Ижевской и Монашевской школах, а также в гимназии № 1 города Менделеевск. Общий бюджет составляет 11,6 млн рублей.

«По плану ремонт в пищеблоках завершится 15 августа. Завтракать и обедать в новых столовых ученики данных школ смогут уже с 1 сентября», — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что абсолютно новый формат столовой появится в школе № 3 в Менделеевске, где откроют «школьный ресторан». Сейчас в учреждении, которое станет базой лицея химической направленности, идет капремонт. Если проект окажется успешным, то его распространят и на другие школы города.

Обновление пищеблоков проводится по республиканской программе «Капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций».