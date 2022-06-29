Деревянный дом сгорел в центре Саратова

В центре Саратова в результате пожара полностью уничтожен деревянный жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 29 июня, в 0:16. Горел одноэтажный деревянный дом на улице Соколовая, 15.

Огонь ликвидировали три расчета экстренной службы. Площадь пожара составила 24 кв. м, строение было полностью уничтожено.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», в результате происшествия никто не пострадал, дом оказался нежилым. Причина произошедшего устанавливается.

21 июня в Ленинском районе Астрахани пожар произошел в жилом многоэтажном доме. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.