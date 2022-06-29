В Херсонской области задержали диверсионную группу террористов с ПЗРК «Игла»
В Херсоне российские военные задержали группу украинских диверсантов, готовивших провокации и теракты в городе. Об этом стало известно 29 июня.
По данным «РИА Новости», при себе у задержанных было не только огнестрельное оружие, но и противотанковые мины, ручные противотанковые гранатометы и ПЗРК «Игла».
Также у диверсантов изъяты бронежилеты и пластины со средствами взрывания.
Операция по задержанию проводилась военными РФ и сотрудниками ОМОНа из Краснодарского края.
По данным «Газеты.Ru», выясняются связи задержанных с представителями украинских спецслужб, действующих на территориях, подконтрольных России.
В этот же день в Херсонской области был задержан сообщник территориальной обороны. У мужчины изъяты два РПГ и боеприпасы.
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