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В Херсонской области задержали диверсионную группу террористов с ПЗРК «Игла»

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В Херсоне российские военные задержали группу украинских диверсантов, готовивших провокации и теракты в городе. Об этом стало известно 29 июня.

Боевики ВСУ несут критические потери. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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По данным «РИА Новости», при себе у задержанных было не только огнестрельное оружие, но и противотанковые мины, ручные противотанковые гранатометы и ПЗРК «Игла».

Также у диверсантов изъяты бронежилеты и пластины со средствами взрывания.

Операция по задержанию проводилась военными РФ и сотрудниками ОМОНа из Краснодарского края.

По данным «Газеты.Ru», выясняются связи задержанных с представителями украинских спецслужб, действующих на территориях, подконтрольных России.

В этот же день в Херсонской области был задержан сообщник территориальной обороны. У мужчины изъяты два РПГ и боеприпасы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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