Подросток пострадал при столкновении двух легковых машин под Рязанью
В Рязанском районе в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал подросток. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла вечером во вторник, 28 июня, на трассе «Золотое кольцо». Недалеко от села Агропустынь столкнулись «Лада Ларгус» и Nissan Almera.
В результате пострадал 12-летний мальчик, который находился в салоне иномарки. Ему была оказана медицинская помощь, пишет РИА «7 новостей».
По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.
23 июня в Рязани в результате столкновения отечественных легковушек пострадали женщина и молодой человек. По предварительным данным, водитель Lada Xray не уступила дорогу Lada Priora.