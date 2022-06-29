Защита осужденного в ДНР британского наемника Пиннера подала апелляцию

Защита подданного Великобритании Шона Пиннера, осужденного в Донецкой Народной Республике на смертную казнь за участие в боевых действиях в регионе в составе украинской армии, 29 июня подала апелляцию и попросила заменить приговор на пожизненное лишение свободы.

«Мы просим (Верховный суд ДНР. — Ред.) изменить приговор в части применения наказания в отношении моего подзащитного в виде исключительной меры на пожизненное лишение свободы», — сказала в беседе с корреспондентом ТАСС его адвокат Юлия Церковникова.

23 июня Церковникова сообщила, что британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые были приговорены судом ДНР к смертной казни, готовятся подать апелляцию и в случае отказа прошение о помиловании.

До этого, 22 июня, российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британская сторона направила ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. В свою очередь в Москве подчеркнули, что интересы наемников не защищаются положениями конвенций о правах военнопленных.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев и гражданина Марокко к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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