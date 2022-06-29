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Tesla закрывает свой офис в Калифорнии для сокращения расходов

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Американские СМИ сообщили, что Tesla закрывает свой офис в Калифорнии, чтобы сократить расходы. 200 сотрудников получили уведомления об освобождении от занимаемых должностей. Оставшаяся часть персонала будет распределена между другими офисами компании. Большая часть уволенных занималась улучшением автопилота Tesla. Ранее владелец компании Илон Маск сообщил об «очень плохих предчувствиях по поводу американской экономики» и предупредил о намерении «сократить примерно 10% сотрудников», а также «приостановить прием на работу по всему миру».

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