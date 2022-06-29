Эксперт объяснила опасность блокады Калининграда для Евросоюза

Европейский союз и Российская Федерация не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может нарушить существующий баланс. Об этом в беседе с Foreign Policy заявила американский эксперт Эмма Эшфорд.

«Возможно, вы правы в том, что не Литва должна создавать конкретную лазейку для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был ее создать. Это не торговля в Евросоюз; это торговля внутри России, которая должна пересекать европейскую территорию», — сказала она.

Она считает, что западные страны должны приспособиться к существующей экономической реальности.

Эксперт напомнила, что многие товары, на которые рассчитывают жители российского города, доставляются наземным транспортом по железной дороге из РФ. И, по ее мнению, такое решение Литвы — «явный шаг к эскалации со стороны союзника США».

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов, выступая 28 июня в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что на фоне транспортной блокады Калининградской области необходимо расширять возможности морских перевозок в регион. Он уточнил, что решение Литвы меняет логистику, сроки доставки товаров. По его словам, сейчас наблюдаются проблемы с поставками металлов и стройматериалов, в первую очередь цемента.

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