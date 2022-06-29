Терапевт назвал последствия длительного использования кондиционера в офисе

Между температурой на улице и в помещении не должно быть большого перепада, максимальная разница должна составлять не более 6 °C. Об этом в среду, 29 июня, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По словам эксперта, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые плохо реагируют на жару и духоту, находиться в помещении с кондиционером как раз показано. Однако холодные потоки воздуха приносят комфорт не всем.

«Человек, который длительное время находился под потоком слишком холодного воздуха, будет чувствовать себя разбитым, могут начать болеть мышцы, вполне может развиться шейный или поясничный миозит. Утром может возникнуть такая проблема, что не получается повернуть шею или даже встать с постели», — сказал врач в беседе с RT.

Он предупредил, что негативно сказывается на самочувствии, когда после улицы в жару нужно возвращаться в офис под кондиционер.

Специалист также отметил, что существуют определенные нормативы, которые регламентируют количество рабочих часов в зависимости от температуры в офисе.

Днем ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что в жаркие дни следует открывать окна, использовать вентиляторы и кондиционеры для поддержания постоянной циркуляции воздуха. Он уточнил, что оптимальной является температура +20…+22 градуса.

Помимо этого в жару врач порекомендовал избегать активности, пить небольшими порциями чистую воду, морс, квас и горячий чай, а также избегать переедания и не употреблять алкоголь.