У Сахалина найден пропавший без вести пассажир японского круизного судна

Тело, предположительно принадлежащее одному из пропавших без вести пассажиров японского круизного судна KAZU 1, было найдено 29 июня на побережье Сахалина. Об этом сообщает телеканал NHK.

На погибшем был спасательный жилет с надписью KAZU, что и позволяет японской службе безопасности считать, что он мог быть одним из 12 человек, пропавших в результате кораблекрушения круизного судна «KAZU 1».

Ранее тела ещё двух погибших были найдены у побережья Кунашира. Образцы ДНК погибших совпали с образцами пропавших без вести пассажиров судна.

До этого Япония подтвердила гибель 14 человек, находившихся на борту «KAZU 1», а само судно было обнаружено спустя шесть дней после кораблекрушения, на глубине 100 метров.

23 апреля «KAZU 1» был недалеко от западного побережья японского острова Хоккайдо, когда от него был получен сигнал бедствия. На круизном судне находились 26 человек, включая членов экипажа и двух детей.

Предположительной причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.