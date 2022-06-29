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Полянский заявил о продолжении спецоперации России до достижения целей

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Специальная операция по защите Донбасса будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели. Об этом 28 июня заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

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Он напомнил, что РФ начала спецоперацию, чтобы остановить обстрелы Донбасса со стороны украинских военных, а также чтобы с территории Украины перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины.

«Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — подчеркнул он.

Полянский заявил, что поставками вооружений украинской стороне страны Запада продлевают «агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население».

Представитель Кремля Дмитрий Песков 9 июня так же отмечал, что спецоперация РФ закончится тогда, когда будут выполнены ее цели.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что задачи, поставленные в ходе операции Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. По его словам, уделяется особое внимание минимизации ущерба для мирных жителей и военных Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса 24 февраля. Ранее в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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