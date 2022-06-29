Полянский заявил о продолжении спецоперации России до достижения целей

Специальная операция по защите Донбасса будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели. Об этом 28 июня заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что РФ начала спецоперацию, чтобы остановить обстрелы Донбасса со стороны украинских военных, а также чтобы с территории Украины перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины.

«Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — подчеркнул он.

Полянский заявил, что поставками вооружений украинской стороне страны Запада продлевают «агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население».

Представитель Кремля Дмитрий Песков 9 июня так же отмечал, что спецоперация РФ закончится тогда, когда будут выполнены ее цели.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что задачи, поставленные в ходе операции Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. По его словам, уделяется особое внимание минимизации ущерба для мирных жителей и военных Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса 24 февраля. Ранее в регионе обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».