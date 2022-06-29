Корреспондент «Известий» показал оставленный ВСУ пивзавод в Кременной

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали свою точку в помещениях Кременского пивоваренного завода. Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин рассказал, что стало с предприятием после отступления украинцев.

Украинские солдаты, отступая, оставили в помещениях завода свои личные вещи. Они приспособили под быт комнаты предприятия.

Как рассказал военнослужащий с позывным Круглый, пивоваренный завод — одно из градообразующих предприятий Кременной.

«Здесь стояли в апреле военные ВСУ. Здесь в большей мере находились пограничные части и спецчасти. Здесь находился у них обоз обеспечения. Когда они отступали, поразбивали свои артиллерии, полностью все предприятие», — уточнил он.

Военнослужащий показал место, где находились обозы с оружием и продовольствием. По его словам, уходя, в спешке украинские солдаты сожгли машины.

В цеху разлива предприятия стояло современное оборудование, по которому, по словам местных, националисты после ухода выпустили снаряды. Теперь в помещении остались разбитая техника и пробоины в стенах.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в результате обстрела ВСУ Кременной 26 июня один человек погиб и еще двое пострадали.

До этого, 21 июня, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал последствия обстрела украинскими боевиками города Кременная. Съемочной группе удалось зафиксировать осколки от снарядов. Местные жители рассказали, что ими был усеян весь населенный пункт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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