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Посол Антонов назвал причину обострения ситуации с продовольствием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Рестрикции коллективного Запада подхлестнул глобальный продовольственный кризис, считает российский посол в США Анатолий Антонов.

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«Что касается продовольственной безопасности, то именно волна антироссийских рестрикций, введенных коллективным Западом во главе с США, подхлестнула глобальный продовольственный кризис. Его первопричины — неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19», — прокомментировал ситуацию дипломат в среду, 29 июня, в Telegram-канале посольства.

Антонов добавил, что выход из сложившейся ситуации возможен только «путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки», но и здесь есть сложности.

«Американские изъятия из антироссийского ограничительного режима не работают. Местный бизнес сбит с толку лавиной невнятных запретов, запуган угрозами и поэтому не решается поддерживать бизнес-связи с Россией», — добавил он.

Оценивая санкции, введенные США в отношении России, посол Антонов отметил, что они не только отражаются на американской экономике, но и до предела обостряют глобальные кризисные экономические явления.

Объясняя причины сложившейся ситуации, американский лидер Джо Байден заявил, что США и Евросоюз с самого начала предполагали, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. Он отметил, что мог бы ничего не предпринимать в ответ на действия России, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза «неправильной» стратегией поведения.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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