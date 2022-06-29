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Число погибших в Техасе мигрантов возросло до 51 человека

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Фото: REUTERS/Go Nakamura
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Число мигрантов, погибших в обнаруженной фуре в Сан-Антонио, штат Техас, увеличилось до 51 человека. Об этом 28 июня сообщила газета The Washington Post.

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Фуру с людьми обнаружили агенты отдела расследований национальной безопасности из подразделения иммиграционной и таможенной службы США. Как сообщил представитель пожарной службы Сан-Антонио, люди были истощенными и «горячими на ощупь». В также фургоне отсутствовала вода.

В смерти мигрантов губернатор штата Грег Эбботт обвинил президента США Джо Байдена и его миграционную политику. В частности, хозяин Белого дома сразу после вступления в должность подписал три указа, которые отменяют распоряжения предшественника Байдена — Дональда Трампа — касательно миграционной политики.

Данная трагедия стала одной из наиболее серьезных инцидентов на территории США с 13 мая 2003 года, когда 19 мигрантов погибли в заднем отсеке грузовика в Южном Техасе. Тогда водитель машины Тайрон Уильямс согласился подвезти мигрантов через пограничный контрольно-пропускной пункт за $7,5 тыс., но не смог включить систему охлаждения авто, из-за чего температура внутри поднялась до 78,3 градусов Цельсия. В итоге трупы 19 человек нашли позже, а перевозчика приговорили к 34 годам колонии.

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