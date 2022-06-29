У приговоренного к казни в ДНР марокканского наемника выявили психопатию

Один из иностранных наемников, приговоренный к казни в Донецкой Народной Республике (ДНР), оказался психопатом. Об этом в среду, 29 июня, сообщил источник ТАСС, знакомый с материалами дела.

Психопатию выявили у гражданина Марокко Брагима Саадуна, принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских националистов.

«Экспертиза выявила у него психопатию, однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится. Это особенность его характера», — рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что, согласно имеющейся у него информации, Саадун получил техническую специальность в одном из киевских университетов.

23 июня стало известно, что британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые были приговорены судом ДНР к смертной казни, готовятся подать апелляцию и в случае отказа прошение о помиловании.

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. В свою очередь в Москве подчеркнули, что интересы наемников не защищаются положениями конвенций о правах военнопленных.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двух британцев и гражданина Марокко к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

Накануне подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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