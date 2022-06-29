При ограблении банка в Канаде убиты двое нападавших и ранены шестеро полицейских
Шесть полицейских получили ранения в перестрелке с грабителями банка в Канаде, передает телеканал «Известия». По данным полиции города Саанич, преступников ликвидировали. Сообщается, что в автомобиле подозреваемых могла быть бомба. Жителей ближайших домов эвакуировали. Полицейские госпитализированы с ранениям различной тяжести.
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