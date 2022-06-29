МИД РФ заявил о заинтересованности в скорейшем освобождении Донбасса

Россия, как и жители региона, заинтересованы в скорейшем освобождении Донбасса, заявил в среду, 29 июня, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее. На это нацелена специальная военная операция, которая идет по плану. Все ее цели будут обязательно достигнуты», — заявил дипломат в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении разрешить ситуацию в стране до наступления зимы. Об этом агентству Reuters сообщили несколько европейских дипломатов.

28 июня представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что украинские власти могут разрешить ситуацию в стране до конца сегодняшнего дня, если отдадут приказ своим войскам сложить оружие и согласятся выполнить условия России.

В общем заявлении лидеров стран G7 в рамках саммита в баварском замке Эльмау также указано, что Киев должен сам принять решение о мирном урегулировании конфликта без давления извне. Члены «Большой семерки» также выразили готовность расширить сотрудничество с Украиной по вопросам обмена данными, разведки, информационной и морской безопасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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