Полянский назвал выполнение поставленных РФ целей условием завершения спецоперации

Спецоперация России по защите мирного населения Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных Москвой целей. Об этом во вторник, 28 июня, заявил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности организации.

Как уточнил дипломат, речь идет о прекращении обстрелов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны боевиков Украины и снижении исходящей от государства угрозы России и населению территорий Донбасса.

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — рассказал дипломат в рамках своего выступления, трансляция которого была опубликована на сайте ООН.

Ранее в ходе выступления Полянский заявил, что оружие, которым западные страны снабжают Украину, является военной целью спецоперации РФ по защите Донбасса, а постоянные его поставки Киеву только затягивают конфликт, лишая его возможности дипломатического разрешения за столом переговоров. Он также отметил, что киевский режим целенаправленно складирует вооружения в центре городов, по соседству с жилыми районами , подвергая опасности население.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня заявил, что снабжение Киева тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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