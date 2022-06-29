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Полянский назвал выполнение поставленных РФ целей условием завершения спецоперации

Полянский заявил, что операция РФ на Украине продолжится до выполнения поставленных целей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Спецоперация России по защите мирного населения Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных Москвой целей. Об этом во вторник, 28 июня, заявил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности организации.

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Как уточнил дипломат, речь идет о прекращении обстрелов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны боевиков Украины и снижении исходящей от государства угрозы России и населению территорий Донбасса.

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. И пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — рассказал дипломат в рамках своего выступления, трансляция которого была опубликована на сайте ООН.

Ранее в ходе выступления Полянский заявил, что оружие, которым западные страны снабжают Украину, является военной целью спецоперации РФ по защите Донбасса, а постоянные его поставки Киеву только затягивают конфликт, лишая его возможности дипломатического разрешения за столом переговоров. Он также отметил, что киевский режим целенаправленно складирует вооружения в центре городов, по соседству с жилыми районами , подвергая опасности население.

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня заявил, что снабжение Киева тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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