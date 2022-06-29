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Синоптики пообещали до 26 градусов тепла в Москве 29 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, отсутствие осадков и до 26 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона в среду, 29 июня. Соответствующая информация была опубликована на сайте Гидрометцентра России.

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В Москве в дневное время суток синоптики обещают от 24 до 26 градусов выше нуля, в ночное — от +10 до 12 градусов.

На территории Московкой области ожидается от 21 до 26 градусов тепла днем и до +7 градусов — ночью.

Прогнозируется ветер северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Ранее, 27 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о снижении температуры в Московском регионе к среде, отметив, что этот день станет самым прохладным на неделе. При этом в дальнейшем показатели термометров вновь отметятся приростом выше положенных значений.

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