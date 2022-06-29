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Площадь пожаров в РФ превысила средние показатели за 20 лет наблюдений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Интенсивность природных пожаров в этом году лишь немногим уступает показателям прошлого. Так, на 28 июня в России зафиксировано более 14 тыс. эпизодов на площади 5,9 млн га, следует из данных Информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). В прошлом году за тот же период зафиксировали около 16 тыс. пожаров на площади более 6,2 млн га.

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Хотя показатели 2022-го пока не догнали прошлогодние, пожарная активность уже превышает средние значения за 20-летний период наблюдения (3,3 млн га), отметил в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

«То есть максимальных значений за последние годы мы еще не достигли. Но пока у нас продолжается период минимума пожаров, так называемое «затишье середины лета». Именно из-за этого очагов еще немного», — отметил эксперт.

В течение пожароопасного сезона выделяются два пика «горимости», объяснил он. Первый обычно бывает в апреле-начала мая. В этот период пожары возникают по большей части из-за поджогов сухой травы. Второй стартует конце июля-начале августа. Для него характерно горение леса. Это уже настоящие больше лесные пожары, отметил Константин Кобяков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

«Огня упорство: площадь лесных пожаров превысила средние показатели за 20 лет»

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