Вступление Финляндии и Швеции в НАТО прокомментировали в Совфеде

Решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле не имеет значения для такой мощной военно-политической державы, как Россия. Об этом 28 июня заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

По мнению политика, решение Финляндии и Швеции вступить в альянс не улучшит их отношения с РФ. Климов добавил, что страны получали определенную выгоду от нейтралитета, о чем он рассказал в беседе с «РИА Новости».

Говоря о сроках вступления Швеции и Финляндии в блок, политик сказал, что «скорость, с которой они превращаются в цель, должна беспокоить их».

Накануне, 28 июня, представители МИДа Финляндии, Швеции и Турции провели встречу, в рамках которой подписали трехсторонний меморандум. Соглашение стало подтверждением обещания Анкары поддержать расширение НАТО посредством Хельсинки и Стокгольма на предстоящем саммите блока в Мадриде.

Упоминая об отношениях между Финляндией и Россией финский президент Саули Ниинистё отметил, что они останутся далекими и трудными на ближайшие годы или десятилетия. В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что вступление двух стран-соседей в НАТО может привести к ответным шагам от России..

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО — «достаточно агрессивный блок», поэтому российское министерство обороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса, которая также предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования.