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Полянский указал на нарушения правил СБ ООН при выступлении Зеленского

Полянский заявил о нарушениях правил во время выступления Зеленского в СБ ООН
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном формате в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН нарушило практику работы организации, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 28 июня.

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«У нас вызывает серьезную озабоченность линия албанского председательства по вопросу об участии президента Зеленского в сегодняшнем заседании. По этому поводу не было проведено консультаций со всеми членами совета, делегации фактически были подставлены перед фактом в последний момент. Это нарушает сложившуюся практику и традиции работы Совета Безопасности», — приводит его слова постпредство РФ при ООН.

Полянский добавил, что Зеленскому уже предоставлялась возможность выступить в качестве исключения. К тому же в СБ ООН неоднократно подтверждали приверженность тому, что «желающие выступить в Совете, должны физически присутствовать в зале заседаний».

«Совет Безопасности ООН не должен превращаться в площадку для дистанционной агиткампании президента В.Зеленского по выклянчиванию оружия у участников саммита НАТО», — отметил Полянский.

В этот же день в Telegram-канале дипломат написал, что Зеленский, принимая участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи, пытается создавать фон, чтобы выпросить у участников саммита НАТО больше оружия для Украины. Еще одним приоритетом Украины он назвал попытки создать благоприятный фон, чтобы преодолеть «усталость» от украинской темы на Западе.

27 июня Зеленский заявил, что затягивание боевых действий не отвечает интересам его страны. В обращении к лидерам стран G7 он попросил учесть это при планировании военной помощи. 14 июня он добавил, что его страна «не имеет времени на переговоры, которые ничего не принесут».

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня заявил, что снабжение ВСУ тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его словам, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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