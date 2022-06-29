Эксперт назвал возможные причины послабления санкций для предприятий «Ростеха»

Послабления США по срокам завершения сделок с госкорпорацией «Ростех», «Нефазом» и Тутаевским моторным заводом могли быть сделаны для надежного обеспечения комплектующими европейских аграриев, предположил эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский в комментарии «Известиям» 28 июня.

«Предполагаю, что исключения для поставки компонентов и материалов (например, для аграриев) могли быть сделаны для обеспечения надежного обеспечения комплектующими европейских аграриев», — сказал эксперт.

Бабанский также напомнил, что Тутаевский моторный завод производит двигатели для трактора «Кировец», который выпускается на «Петербургском тракторном заводе» (ПТЗ). В свою очередь ПТЗ в последние годы активно наращивал поставки на международные рынки, в том числе, в «недружественные страны».

«Известия» направили запрос в пресс-службу «Ростеха».

15 июня глава «Ростеха» Сергей Чемезов спрогнозировал дальнейшее выстраивание отношений РФ с партнерами. Он заявил, что Россия, несмотря на предательство со стороны стран Запада, не лишится международных партнеров по всему миру, а развитие страны должно проходить в координации с другими государствами.

14 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы России по реагированию на новые вызовы, связанные с попытками Запада изолировать ее, заявил, что суверенность России не равна ее изоляции. По его словам, Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены, создаст новые «нейронные сети» торговли и производства, несмотря на начатую западными странами экономическую войну.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. С их помощью западные страны пытаются политически и экономически изолировать Россию, о чем, в частности, представители стран G7 говорили на встрече 14 мая.

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