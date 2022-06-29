«Известия» показали штаб украинских корректировщиков в Лимане

Расположенный в одной из квартир города Лиман Донецкой области Штаб корректировщиков украинских националистов показал военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«На балконе стояли их бинокли, трубы. Наша разведка работала, вычисляла. Но их не сразу вычислили, они тут долго были. Здесь обзор хороший, практически весь город видно с этого места», — рассказал боец с позывным Ярс.

Он подчеркнул, что именно отсюда велась корректировка обстрелов по городу, когда на него наступали защитники Донбасса.

Ранее в этот же день жители Лимана рассказали об обстрелах города со стороны украинских националистов. Они сообщили, что националисты больше месяца бомбили город, сравнивая с землей жилые дома.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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