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Столтенберг заявил о скором изменении ситуации в балтийском регионе

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Ситуация в балтийском регионе изменится, когда Финляндия и Швеция станут членами Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во вторник, 28 июня.

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«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО важно для этих стран. Просто посмотрите на карту и поймите, насколько изменится ситуация в балтийском регионе. Они прикроют балтийские страны: Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира», — сказал он.

Столтенберг выступил на пресс-конференции после того, как на саммите состоялось подписание трехстороннего меморандума по безопасности между Турцией, Швецией и Финляндией.

«Я решительно приветствую конструктивный подход, продемонстрированный всеми тремя странами в ходе переговоров. Членство Финляндии и Швеции в НАТО продуктивно для Финляндии и Швеции, это продуктивно для НАТО, и это продуктивно для европейской безопасности», — сказал генсек альянса.

В контексте расширения стран-участниц НАТО Столтенберг заявил на пресс-конференции о том, что Североатлантический альянс подает сигнал президенту России Владимиру Путину о своей открытости для новых стран.

Готовность Турции поддержать решение Финляндии и Швеции стать членами НАТО подтвердили в этот же день в канцелярии финского президента Саули Ниинистё. Там отметили, что конкретные шаги по вступлению в альянс будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, и «теперь это решение неизбежно».

Трехдневный саммит Североатлантического альянса, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартовал 28 июня.

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