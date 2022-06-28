Полянский опроверг нанесение РФ ударов по торговому центру в Кременчуге

Россия не наносила ударов по торговому центру в Кременчуге. Об этом во вторник, 28 июня, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в рамках своего выступления на заседании Совета Безопасности организации.

«В реальности никакого удара по нему (торговому центру — Ред.) не наносилось. Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с поступившими от США и европейских стран вооружениями и боеприпасами западного производства в районе Кременчугского завода дорожных машин. Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке украинских войск на Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливались жилые районы Донецка, Луганска и других городов. Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить», — отметил Полянский в ходе выступления, трансляция которого велась на сайте ООН.

Накануне, 27 июня, Дмитрий Полянский охарактеризовал ситуацию с пожаром в торговом центре в Кременчуге как «украинскую провокацию в стиле Бучи». Он акцентировал внимание на количестве несостыковок в киевской версии событий и на том, что подобная история необходима с точки зрения Киева для поддержания внимания вокруг ситуации на Украине и в Донбассе.

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