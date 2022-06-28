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Депутат пообещал «не спускать шалости» Швеции и Финляндии на Балтике

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Россия не спустит Финляндии и Швеции, претендующим на вступление в НАТО, «военных шалостей» на Балтике. Об этом во вторник, 28 июня, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

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«Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — сказал Морозов «РИА Новости».

Морозов также отметил, что у этих стран должна быть хорошая историческая память.

Ранее в этот же день стало известно, что Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен на саммите НАТО в Мадриде документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами. Он сообщил, что готов предоставить «документы, информацию и изображения».

23 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс. Однако он назвал это своей целью.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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