Депутат пообещал «не спускать шалости» Швеции и Финляндии на Балтике

Россия не спустит Финляндии и Швеции, претендующим на вступление в НАТО, «военных шалостей» на Балтике. Об этом во вторник, 28 июня, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.

«Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — сказал Морозов «РИА Новости».

Морозов также отметил, что у этих стран должна быть хорошая историческая память.

Ранее в этот же день стало известно, что Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен на саммите НАТО в Мадриде документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами. Он сообщил, что готов предоставить «документы, информацию и изображения».

23 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс. Однако он назвал это своей целью.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.