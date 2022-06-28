Из Петербурга запустили прямые рейсы в Бухару

Авиакомпания Qanot Sharq запустила прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Бухару (Узбекистан). Об этом во вторник, 28 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейсы будут осуществляться по вторникам.

Перевозить пассажиров будут воздушные суда Airbus A320 вместимостью 174 человека.

В Росавиации в понедельник, 21 июня, сообщили, что с открытием авиасообщения между Россией и Турцией авиакомпании смогут осуществлять рейсы в республику из 32 российских городов при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей.