Байден назвал НАТО угрозой самой себе

Президент США Джо Байден оговорился во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой самой себе. Трансляцию вело агентство Reuters 28 июня.

«Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — произнес он.

Байден сразу же поправил сам себя, заявив, что вместе альянс «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с востока и испытаний с юга».

23 июня стало известно, что американский лидер на одном из мероприятий случайно перевернул и продемонстрировал публике карточку с подробными инструкциями поведения, которую подготовили его сотрудники. В частности, главе Белого дома предписали «войти в зал Рузвельта» и поздороваться с участниками встречи, а после «занять свое место». Также Байдену рекомендовали ограничить время выступления «двумя минутами».

В апреле Байден дважды оговорился, когда объявлял имя нового директора бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала он перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

В марте Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента Джилл поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.

Ранее в том же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».