Еще 158 незаконных свалок выявили в Сахалинской области с помощью дрона
На территории Сахалинской области с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили еще 158 незаконных свалок. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Управление по обращению с отходами».
Всего с начала 2022 года с помощью дронов было найдено свыше 1 тыс. несанкционированных скоплений мусора. Их выявили регоператор, министерство экологии, министерство цифрового и технологического развития и различные сторонние организации.
Как объяснил директор управления по обращению с отходами Максим Федотов, после обнаружения свалки специалисты находят владельца земельного участка и уведомляют его о необходимости убрать мусор в течение 30 дней. В случае если отходы остались на месте, их вывозят своими силами, а затем выставляют владельцу участка счет.
На сегодняшний день в регионе ликвидировано 500 скоплений мусора, в том числе обнаруженных с воздуха.