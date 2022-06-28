В Индии четыре человека погибли при крушении вертолета в Аравийском море
У берегов Индии потерпел крушение вертолет Sikorsky S-76, в результате аварии погибли четыре человека. Как сообщает 28 июня телеканал NDTV, всего на борту машины находились семь пассажиров и два члена экипажа.
Вертолет упал в Аравийское море в 111 км от побережья Мумбаи, когда пытался приземлиться на буровую платформу индийской нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC).
Пострадавшие были доставлены в больницу, но вернуть их к жизни не удалось. Трое погибших являлись сотрудниками ONGC.
Также сообщается, что данный вертолет находился в лизинге у правительственной компании Pawan Hans и использовался для наземных и морских операций нефтегазовой госкорпорации.
23 июня сообщалось, что в американском штате Западная Вирджиния потерпел крушение частный вертолет, погибли шесть членов экипажа.
Ранее, 20 июня, сообщалось, что на севере Англии два человека погибли в результате крушения вертолета. Инцидент произошел рядом с поселком Инглтон у западной границы графства Северный Йоркшир.