ФРГ выделит 15 тыс. военных для участия в силах быстрого реагирования НАТО

Германия планирует выделить дополнительно 15 тыс. военных для участия в силах быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg 28 июня.

Кроме того, по информации журналистов, совместно с Нидерландами Германия передаст шесть гаубиц Украине, по три от каждой страны.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. Здесь в том числе, по его словам, планируется создать склады вооружений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день заявил, что российское Минобороны рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО.

Он напомнил, что продвижение НАТО к российским границам идет уже два десятилетия. Решение об увеличение численности сил быстрого реагирования принято из-за спецоперации России на Украине. В связи с этим в марте президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей. Как отметил пресс-секретарь президента, это «комплексная и сложная работа», соответствующие предложения пока не были представлены главе государства.

Также в июне сообщалось, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности.