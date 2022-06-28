Новый подрядчик начал достраивать детсад под Хабаровском

В селе Матвеевка под Хабаровском к строительству нового детсада приступил новый подрядчик. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня мы видим, что внутри помещения идут отделочные работы, вокруг здания по внешнему контуру ведется вертикальная планировка местности. Но этого недостаточно. Нужно наращивать темпы», — заявил и.о. министра строительства Алексей Дубов, который побывал на объекте 27 июня.

На сегодняшний день готовность детсада составляет 53,6%. Проект включает обустройство игровых и спальных комнат, спортзала, музыкального класса, медблока и административных помещений.

По словам Дубова, с предыдущим подрядчиком контракт пришлось расторгнуть из-за дефицита оборотных средств у компании и значительного роста стоимости стройматериалов. При этом действующие нормативы допускают увеличение цены по данному основанию только в пределах 30%.

Строительная компания «ДФО» должна завершить работы до конца 2022 года. К этому же сроку необходимо закупить оборудование, необходимое для ввода объекта в эксплуатацию.