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ВС Украины выпустили по Ясиноватой 10 ракет из «Градов»

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Фото: соцсети
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в 20:10 выпустили еще десять ракет по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает во вторник, 28 июня, представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.10 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — сообщили в представительстве.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили еще 20 снарядов по городу Горловка в ДНР. Кроме того, в СЦКК добавили, что еще две ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» были выпущены до Донецку.

Тогда же Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела в отношении украинских военнослужащих, отдававших незаконные приказы об обстрелах мирных жителей Донбасса. По данным следователей, с 26 по 27 июня 2022 года в течение суток военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных обстрелах из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением ракетного комплекса «Точка-У», объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Макеевка, Горловка, Светлодарск, Ясиноватая и населенных пунктах Еленовка, Доля, Октябрьское ДНР.

27 июня в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая Донецкой Народной Республики погиб один мирный житель, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

За 20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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