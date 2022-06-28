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В Крыму за несколько дней непогоды выпало свыше 100 мм осадков впервые за 100 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Свыше 100 мм осадков выпало в Республике Крым в первые дни непогоды. Это самый высокий показатель за последние 100 лет, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

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«В первые дни свыше 100 мм осадков выпало в Крыму, за последние 100 лет в Симферополе такого объема никогда не было. Вода сейчас сходит, ночью осадков в таком объеме не было», — отметил он в эфире телеканала «Россия-24» во вторник, 28 июня.

Кроме того, Аксенов сказал, что пострадавших и погибших при подтоплениях не было. Подтопило в общей сложности более 700 домовладений, подчеркнул политик.

27 июня в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю заявили о том, что купаться в море в связи с обильными осадками не рекомендуется, качество морской воды ухудшилось.

С 25 по 26 июня спасатели МЧС эвакуировали из опасных зон подтопления в Республике Крым свыше 120 человек. В Симферополе и Симферопольском районе Крыма введен режим ЧС. К ликвидации последствий привлечены 200 человек и 60 единиц техники.

В воскресенье, 26 июня, пресс-служба МЧС России предупреждала о риске подъема воды в региональных реках, а также об угрозе формирования селей.

В этот же день Аксенов заявил о разрушении двух мостов и последовавших за ними подтоплений. Инциденты произошли в Симферопольском районе полуострова.

Незадолго до этого глава республики рассказал о сходе селевого потока на территорию санатория «Аю-Даг» в городе Алушта. Причиной также стали сильные дожди.

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