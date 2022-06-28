Якутия получит средства на ремонт еще 46 школ

В Якутии отремонтируют еще 46 школ, расположенных в 19 районах и Якутске. Все объекты прошли дополнительный отбор Минпросвещения РФ для получения субсидии в 2023 году.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе главы и правительства республики, школы расположены в Абыйском, Булунском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Момском, Намском, Нюрбинском, Олекминском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском, Хангаласском, Усть-Янском районах и городе Якутске.

По словам председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко, с учетом дополнительно отобранных школ всего в республике приведут в порядок 104 объекта образования.

Ранее на капремонт школ, который должен пройти в 2022–2023 годы, выделили 2,889 млрд рублей. На средства из федерального бюджета планировалось обновить 58 школ в 25 округах и муниципальных образованиях.

В 2022 году работы пройдут в 38 учреждениях. Программа также включает оснащение мебелью и оборудованием.