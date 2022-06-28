Подросток утонул в карьере в Псковской области

В Псковском районе Псковской области во время купания в карьере утонул 17-летний подросток. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел 27 июня возле деревни Ваулино. Подросток пришел к карьеру вместе с друзьями. Когда он стал тонуть, они смогли вытащить его из воды, однако спасти его жизнь не удалось.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

26 июня подросток 2009 года рождения утонул в Якутии. По данным следствия, мальчик с четырьмя школьниками и 18-летний парнем отправился купаться в реке Вилюй в Сунтарском районе. В какой-то момент подростка унесло течением. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.