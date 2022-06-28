Минфин США внес в санкционные списки еще 57 россиян

США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе телеведущую Тину Канделаки и бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Об этом 28 июня сообщил американский минфин.

В обнародованном списке, помимо самой Канделаки, обозначены ее бывший муж, предприниматель Андрей Кондрахин, их дочь Мелания Кондрахина, а также нынешний супруг телеведущей, медиа-менеджер и директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко.

В то же время, помимо самого Сердюкова, рестрикции коснулись его супруги Евгении Васильевой и двоих детей.

Также под санкции попали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко, замминистра образования РФ Дмитрий Афанасьев и др.

О том, что США введут визовые ограничения в отношении российских чиновников днем ранее сообщили в Белом доме. Отмечалось, что американские власти также намерены ввести санкции против «частных военных компаний», ряда военных подразделений и чиновников на территориях Украины, взятых под контроль Вооруженными силами РФ.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин еще 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции только провоцируют глобальный кризис.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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