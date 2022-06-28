В Брянске наградили помогшего задержать преступника подростка

В Брянске наградили 14-летнего подростка, который помог задержать вооруженного преступника. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Инцидент произошел в Володарском районе города. Местная жительница возвращалась домой с работы. На нее напал злоумышленник с ножом, которому она отдала все деньги. Свидетелем нападения стал Даниил К. Он нашел патрульный экипаж ДПС и сообщил правоохранителям о нападении. Преступника задержали по горячим следам.

Начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов вручил подростку грамоту и ценный подарок.

8 декабря Министерство внутренних дел России решило поощрить мужчину, который помог задержать злоумышленника, за день до этого устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве.