Глава фирмы в Приамурье ожидает суда за невыплату зарплаты сотрудникам

В Амурской области суда ожидает 74-летний руководитель организации, обвиняемый в невыплате сотрудникам заработной платы. Об этом ИА PriamurMedia сообщили в СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в период с января по декабрь 2021 года и с января по март 2022-го глава фирмы, оказывающей услуги по монтажу и ремонту оборудования, не выплачивал четверым сотрудникам зарплату. Размер задолженности превысил 850 тыс. рублей.

«На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата зарплаты, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации» завершено. Прокурор Райчихинска уже утвердил обвинительное заключение, в скором времени материалы будут переданы в суд для рассмотрения.