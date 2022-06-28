Четырнадцатилетняя девочка утонула в море в Махачкале

Один подросток утонул в море в Махачкале, поиски второго продолжаются. Об этом 28 июня сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

«По системе «112» поступило сообщение о том, что в городе Махачкале на пляже «Березка» тонули двое детей. Девочку 14 лет извлекли спасатели Махачкалинской БПСС, спасти не удалось. Поиски мальчика продолжаются», — говорится в сообщении.

26 июня подросток 2009 года рождения утонул в Якутии. По данным следствия, мальчик с четырьмя школьниками и 18-летним парнем отправился купаться в реке Вилюй в Сунтарском районе. В какой-то момент подростка унесло течением. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.