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Происшествия
Девочка рассказала о спасении из горящего многоэтажного дома в Москве

Девочка рассказала о спасении из горящего многоэтажного дома в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительница одной из квартир в многоэтажном доме на Второй Пугачевской улице в Москве Василиса Дементьева 28 июня рассказала о спасении из горящего дома.

Мама девочки Ольга уточнила, что когда начался пожар, Василиса была дома одна.

«Я выхожу на балкон, вижу дым и думаю: «Ну наверное, меня пронесет и я успею спуститься». Открываю дверь, а там черный дым везде. Я быстро закрываю, начинает дым проникать в квартиру уже», — рассказала девочка.

Затем она позвонила в службу спасения, где ей сказали приложить мокрую тряпку к лицу и ждать пожарных. Прибывшие спасатели принесли ребенку маску и вынесли на руках из дома.

«Экстренные службы потом еще перезванивали, спрашивали, всё ли в порядке, нашли ли ее пожарные», — дополнила мама Василисы.

Об инциденте ранее в этот день сообщили в столичном главке МЧС России. По данным ведомства, произошло горение балконов с 9-го по 12-й этаж.

На данный момент горение частично ликвидировано. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают городские службы. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

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