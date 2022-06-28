Девочка рассказала о спасении из горящего многоэтажного дома в Москве
Жительница одной из квартир в многоэтажном доме на Второй Пугачевской улице в Москве Василиса Дементьева 28 июня рассказала о спасении из горящего дома.
Мама девочки Ольга уточнила, что когда начался пожар, Василиса была дома одна.
«Я выхожу на балкон, вижу дым и думаю: «Ну наверное, меня пронесет и я успею спуститься». Открываю дверь, а там черный дым везде. Я быстро закрываю, начинает дым проникать в квартиру уже», — рассказала девочка.
Затем она позвонила в службу спасения, где ей сказали приложить мокрую тряпку к лицу и ждать пожарных. Прибывшие спасатели принесли ребенку маску и вынесли на руках из дома.
«Экстренные службы потом еще перезванивали, спрашивали, всё ли в порядке, нашли ли ее пожарные», — дополнила мама Василисы.
Об инциденте ранее в этот день сообщили в столичном главке МЧС России. По данным ведомства, произошло горение балконов с 9-го по 12-й этаж.
На данный момент горение частично ликвидировано. Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте работают городские службы. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.