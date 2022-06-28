Генконсульство Греции в Москве приостановит работу визового отдела

Работа визового и гражданского отделов генконсульства Греции в Москве будет приостановлена с 29 июня по 1 июля. Это связано с депортацией сотрудников и реогранизацией работы, рассказали в пресс-службе посольства 28 июня.

С 4 июля 2022 года орган снова вернется к штатному режиму.

27 июня посол РФ в Афинах Андрей Маслов предупредил россиян о русофобии на курортах Греции, отметив, что страна больше не является страной для благоприятного отдыха граждан РФ. При этом он добавил, что уровень угрозы для здоровья и жизни россиян на греческих курортах тем не менее остается низким.

25 июня Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию.

26 апреля, в СМИ появилась информация о нападении группы украинцев на россиянку во время праздника Пасхи в Афинах.